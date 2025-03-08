«Как слепые котята». Россиянам рассказали о новом котле для ВСУ в Курской области
Политолог Никулин: в Курской области начал образовываться котел для ВСУ
Российская армия продолжает окружать украинских боевиков в курском приграничье. Об этом 360.ru рассказал политолог, бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин. Он прокомментировал освобождение населенных пунктов Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина и объяснил, какие перспективы открылись перед ВС России.
«Наша армия тактику поменяла и уже не штурмует в лоб хорошо укрепленные фортеции. Мы их окружаем, причем оставляем лазейку. Когда враг бежит, у него происходят наибольшие потери и техники, и личного состава», — подчеркнул политолог.
По его словам, продвижению российской армии способствует решение президента США Дональда Трампа о прекращении военной поддержки Украины.
Наши военные развивают наступление на многих участках фронта. И этому очень способствует то, что Трамп прекратил поставки боеприпасов и боевой техники на Украину, а также пресек передачу разведданных системы Starlink
Игорь Никулин.
Политолог, бывший член комиссии по разоружению ООН
Без разведданных ВСУ не могут действовать, как прежде. Пока США приостановили поддержку, военные наращивают активность на поле боя, сообщил эксперт.
«Они (ВСУ — прим. ред.) сейчас как слепые котята. <…> Надо этот момент использовать. Не факт, что он продлится долго, но мы должны такой ситуацией воспользоваться», — отметил Никулин.
Благодаря тактике российских военных украинские боевики попали под Курском в ловушку, которая скоро захлопнется.
«Образуется очередной котел, в который попадут тысячи украинских вэсэушников и западных наемников. Это наиболее эффективный способ ликвидации хорошо укрепленных фортеций», — уточнил он.
ВС России 8 марта установили контроль над деревнями Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. Операцию по их освобождению проводила группировки войск «Север».