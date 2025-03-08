«Как слепые котята». Россиянам рассказали о новом котле для ВСУ в Курской области

Политолог Никулин: в Курской области начал образовываться котел для ВСУ

Российская армия продолжает окружать украинских боевиков в курском приграничье. Об этом 360.ru рассказал политолог, бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин. Он прокомментировал освобождение населенных пунктов Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина и объяснил, какие перспективы открылись перед ВС России.

По его словам, продвижению российской армии способствует решение президента США Дональда Трампа о прекращении военной поддержки Украины.

«Наша армия тактику поменяла и уже не штурмует в лоб хорошо укрепленные фортеции. Мы их окружаем, причем оставляем лазейку. Когда враг бежит, у него происходят наибольшие потери и техники, и личного состава», — подчеркнул политолог.

Наши военные развивают наступление на многих участках фронта. И этому очень способствует то, что Трамп прекратил поставки боеприпасов и боевой техники на Украину, а также пресек передачу разведданных системы Starlink

Без разведданных ВСУ не могут действовать, как прежде. Пока США приостановили поддержку, военные наращивают активность на поле боя, сообщил эксперт.

«Они (ВСУ — прим. ред.) сейчас как слепые котята. <…> Надо этот момент использовать. Не факт, что он продлится долго, но мы должны такой ситуацией воспользоваться», — отметил Никулин.

Благодаря тактике российских военных украинские боевики попали под Курском в ловушку, которая скоро захлопнется.

«Образуется очередной котел, в который попадут тысячи украинских вэсэушников и западных наемников. Это наиболее эффективный способ ликвидации хорошо укрепленных фортеций», — уточнил он.

ВС России 8 марта установили контроль над деревнями Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. Операцию по их освобождению проводила группировки войск «Север».