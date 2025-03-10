«Войдет в учебники». Алаудинов дал бойцам напутствие перед «броском через трубу» в Судже

Алаудинов: исторический «бросок через трубу» в Судже войдет в учебники спецслужб

Российские бойцы в начале марта совершили сложный и рискованный маневр — чтобы пройти в тыл противника в районе Суджи они использовали трубы бывшего магистрального газопровода. В напутственной речи к военным перед исторической операцией замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что «бросок через трубу» войдет в учебники. Видеозапись он опубликовал в Telegram-канале .

«Уникальная операция по многокилометровому подземному заходу в Суджу в тыл противника войдет не только в учебные пособия для спецслужб, но и в учебники истории России», — заявил Алаудинов.

В операции участвовали штурмовая группа «Аида» и связисты группы «Тимсо». По словам замначальника, они выполнили поставленные задачи на высочайшем уровне — профессионально и эффективно.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что военным пришлось идти в полном обмундировании согнувшись, в средствах защиты. Благодаря такому подходу и отваге российских солдат противника «шаг за шагом» выбивают с курского приграничья.