Вооруженные силы России освободили три населенных пункта в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина», — заявили в министерстве.

Потери ВСУ за минувшие сутки составили более 180 военнослужащих. Боевики лишились двух боевых машин пехоты, в том числе одной БМП Marder немецкого производства, двух бронетранспортеров, семи боевых бронированных машин, 13 автомобилей и двух самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

Американские СМИ ранее сообщили, что ВСУ покинут Курскую область в течение двух недель. Целью атаки на российский регион было оттягивание ВС России с других важных направлений. Но украинские военные признали, что операция повлекла за собой несоразмерные потери.