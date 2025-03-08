The Telegraph: в районе Суджи войска почти окружили около 10 тыс. боевиков ВСУ

Группировка украинских военных численностью примерно в 10 тысяч человек оказалась под угрозой окружения в районе Суджи. Об этом сообщила газета The Telegraph .

В опасное положение боевики ВСУ попали после прекращения передачи разведданных от США

«Десять тысяч украинских военнослужащих оказались под угрозой окружения после того, как Россия прорвала линию фронта и продвинулась к ключевой линии снабжения с двух направлений», — отметило издание.

По информации анонимного источника The Telegraph в ВСУ, командование обсуждает возможность отступления.

Ранее политолог Игорь Никулин выразил уверенность, что российские войска подготовили в Курской области ловушку для противника. В котел попадут тысячи боевиков ВСУ и иностранных инструкторов, рассказал он.

Благодаря решению президента США Дональда Трампа украинская армия лишилась американской военной поддержки, а также разведданных со спутников Starlink. ВС России воспользовались этой ситуацией.