Подразделения группировки войск «Север» освободили три населенных пункта в Курской области. Об этом доложила пресс-служба российского оборонного ведомства в официальном Telegram-канале .

Как уточнили в Министерстве обороны России, военные российской армии освободили населенные пункты Черкасское Поречное, Малая Локня и Косица. В ведомстве констатировали — российские вооруженные силы продолжают разгром украинских войск в Курской области.

В воскресенье, 9 марта, временно исполняющий обязанности главы Курского региона Хинштейн рассказал, что российская армия существенно продвинулась за выходные в приграничном Суджанском районе. Здесь с августа 2024 года пытаются окопаться украинские войска.

Как уточнил чиновник, за два дня, 8 и 9 марта, войска России освободили шесть населенных пунктов неподалеку от Суджи. Днем в воскресенье, 9 марта, министерство обороны России также сообщало, что российские силы освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину.

Накануне американская газета New York Post со ссылкой на источники на Украине допускала, что войска Украины покинут Курскую область в течение двух недель.