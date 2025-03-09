Вооруженные силы России освободили населенный пункт Лебедевка в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобождены село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области», — заявили в министерстве.

Бойцы нанесли поражение бригадам ВСУ в районе населенных пунктов Агроном, Гончаровка, Богдановка, Гуево, Казачья Локня, Заолешенка и других. Потери ВСУ за сутки составили более 350 военных. Боевики лишились танка, двух боевых машин пехоты, двух бронетранспортеров, 19 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, шести орудий полевой артиллерии и миномета.

Тысячи украинских боевиков оказались под угрозой окружения в районе Суджи. ВСУ попали в такое положение после прекращения передачи разведданных от США.