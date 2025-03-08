Российские войска начали масштабное наступление в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Наши русские воины <… > решили сделать подарок нашим женщинам. На всех направлениях курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление, противник бросает позиции, покидает насиженные участки. Наши ребята двигаются вперед очень хорошо», — сказал он.

Спецназ «Ахмат» вместе с другими подразделениями уничтожает, уничтожая противника. Алаудинов поблагодарил мужчин за их работу. По его словам, противник пожалеет, что пришел на российскую землю.

«Спасибо вам, женщины, за то, что вы являетесь нашим надежным тылом. Ну, а мужикам-героям спасибо за то, что они делают. Удачи всем», — добавил Алаудинов.

Российская армия продолжает окружать украинские формирования в районе Курской границы. Об этом сообщил политолог, бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин. Он отметил, что успеху российской армии способствует решение президента США Дональда Трампа о прекращении военной помощи Украине.