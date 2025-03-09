RT: украинские военные отступили к Малой Локне в Курской области

Украинские военные отступили к Малой Локне в Курской области, оказавшись в так называемом «огненном мешке». Об этом RT сообщил командир 22-го мотострелкового полка с позывным Апостол.

По его словам, в освобожденных селах Старая Сорочина, Николаевка и Новая Сорочина земля буквально усеяна телами противника. Повсюду можно увидеть сожженную технику.

Вооруженные силы России перекрыли пути снабжения украинской армии в этом районе. После взятия Погребок российские военные всего за пару дней освободили два населенных пункта, отметил Апостол.

Накануне замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские войска начали масштабное наступление в Курской области. По его словам, противник бросает позиции, покидает насиженные участки.

Политолог и бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин также отметил, что российская армия продолжает наступление на позиции украинских войск, окружая их в районе Курской границы.