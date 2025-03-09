Впервые за всю историю СВО. В котле под Курском окажутся десятки тысяч вэсэушников

Российская армия почти окружила в Курской области группировку ВСУ численностью примерно в 10 тысяч человек. В ловушке окажутся хорошо подготовленные боевики, которых обеспечивали военной техникой и поддержкой, рассказал ведущей 360.ru Анастасии Букреевой военный эксперт Евгений Михайлов.

Если военные останутся в кольце, их ждет полное уничтожение. Единственным выходом для ВСУ остается сдача в плен, отметил Михайлов.

Подобное окружение очень масштабное, и впервые, наверное, за всю историю СВО такое количество подготовленных украинских солдат, которым передавали всю возможную военную технику и поддержку, окажутся в полном окружении. ВС России разрезали группировку на две части и потихоньку их уничтожают.

По его словам, группировка ВСУ получила коридор для вывода.

«Насколько я знаю, у них ширина коридора от 500 до тысячи метров всего вывода. Вопрос в другом — дадим ли мы им выйти, потому что они творили бесчинства. Мы видели, как они <… > пытали мирных жителей, и я не удивлюсь, если будет приказ уничтожать по максимуму», — подчеркнул Михайлов.

Ранее об угрозе окружения украинских боевиков в Судже сообщила газета The Telegraph. ВСУ попали в ловушку под Курском после прекращения передачи разведданных от США.