В течение двух недель ВСУ могут вывести свои подразделения из Курской области. Об этом со ссылкой на украинских военных сообщила газета New York Post.
По словам украинских командиров, атака на Курскую область имела целью оттянуть российские войска с других важных направлений, кроме того, имела «политическое значение». Однако украинские военные признали, что вместе с этим эта операция повлекла за собой несоразмерные потери и перетянула на себя ключевые ресурсы ВСУ, в то время как российские войска уверенно продвигаются вперед на всех направлениях.
Ранее стало известно, что ВСУ в стремлении усилить свою группировку в Курской области бросают в бой в Суджанском районе так называемое мобилизованное мясо.
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