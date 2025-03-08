В течение двух недель ВСУ могут вывести свои подразделения из Курской области. Об этом со ссылкой на украинских военных сообщила газета New York Post .

По словам украинских командиров, атака на Курскую область имела целью оттянуть российские войска с других важных направлений, кроме того, имела «политическое значение». Однако украинские военные признали, что вместе с этим эта операция повлекла за собой несоразмерные потери и перетянула на себя ключевые ресурсы ВСУ, в то время как российские войска уверенно продвигаются вперед на всех направлениях.

Ранее стало известно, что ВСУ в стремлении усилить свою группировку в Курской области бросают в бой в Суджанском районе так называемое мобилизованное мясо.