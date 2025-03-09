Появилось видео уничтожения автоколонны ВСУ в Курской области

Российская армия ликвидировала автоколонну украинских боевиков, которые бежали из Суджи. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военные ударили по противнику с помощью беспилотника. Работа оператора дрона попала на видео.

«Спасающиеся бегством из населенного пункта Суджа Курской области украинские боевики и техника уничтожены операторами БПЛА Центра „Рубикон“ Минобороны России», — отметили в пресс-службе.

Ранее замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о практически полном окружении группировки ВСУ в Курской области. По его словам, войска почти закрыли крышку котла в районе Суджи. Успехи российской армии стали поздравлением россиянок с 8 Марта, добавил Медведев.

За день до этого о возможном кольце вокруг ВСУ сообщила газета The Telegraph. Украинские военные угодили в ловушку после отказа США передавать боевикам разведданные. ВС России прорвала линию фронта и продвинулась к главной линии снабжения ВСУ с двух направлений.