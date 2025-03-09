Хинштейн рассказал об операции по переброске бойцов через газопровод в Судже

Бойцы ВС России для того, чтобы зайти в тыл врага в районе Суджи использовали трубы бывшего магистрального газопровода. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он отметил сложность и рискованность такого маневра, которые необходимо было произвести в стесненных условиях и при угрозе отравления газом.

«Мало того, что в полный рост там не пройти (а идти, согнувшись, в обмундировании, с десяток километров), но и существовал риск отравления, понадобились средства защиты», — написал врио губернатора региона.

Хинштейн также напомнил, что это не первый такой маневр российских военных. Подобную тактику ВС России применили и в Авдеевке в ДНР.

Благодаря такому подходу и отваге российских солдат противника «шаг за шагом» выбивают с территории Курской области, подчеркнул он.

Ранее Минобороны России сообщило, что 9 марта к 20:00 подразделения группировки войск «Север» освободили еще три населенных пункта в Курской области. Среди них Черкасское Поречное, Малая Локня и Косица.