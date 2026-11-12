«Каждая пядь». Переговоры России и Украины: главные итоги

Завершились переговоры России и Украины. Накануне посланник США Джаред Кушнер заверял, что у Белого дома есть идеи, как преодолеть разногласия сторон. Чем закончилась встреча представителей Киева и Москвы, что стало центральной темой и как Владимир Мединский ответил на вопрос по территориям — в материале 360.ru.

Чем удивила Украина Перед мероприятием с российской делегацией украинские переговорщики встретились с представителями Европы. Умеров уверял, что стороны «сверяли позиции и координировали шаги». Уиткофф после этого уточнил, что обсуждались идеи по сфере безопасности после завершения украинского кризиса. Перед стартом переговоров в Белом доме, по версии Axios, испытывали «осторожный оптимизм». Россия при этом свою делегацию усилила опытными отраслевыми специалистами, на что в разговоре с 360.ru обращал внимание политолог Данила Гуреев.

Мы видим большое количество представителей российского МИДа и силовых структур. Это говорит о том, что пока поднимаются не вопросы урегулирования конфликта, а вопросы безопасности. Как на уровне спецслужб, так и в общем контексте безопасности для Европы, России и Украины. Данила Гуреев

На переговорах стороны разговаривали по-русски. Россия не стала делать никаких заявлений после окончания первого раунда встречи. Зеленский же ограничился замечанием о том, что «с россиянами сложно», Марко Рубио нашел мероприятие продуктивным. Специалистка по этикету Альбина Холгова рассказала 360.ru и о том, что представители Киева на встрече вновь не сумели соблюсти деловой дресс-код. Особенно выделился Рустем Умеров. «Внешний вид Умерова не соответствует деловому дресс-коду. В деловой среде мужчина не может надеть черный костюм, кофту и сорочку, этот цвет запрещен. Черный наряд — привилегия людей, которые носят униформу. Водителей, или телохранителей», — объяснила Альбина Холгова.

Фото: РИА «Новости»

Главная тема переговоров России и Украины В первый день делегации общались более четырех часов. Второй день был короче, команды разговаривали около двух часов. Сразу после этого украинская и американская делегация отправилась на встречу с представителями Евросоюза. Возможность первыми прокомментировать итоги трехсторонних переговоров предоставили Москве. Глава российской делегации Владимир Мединский на брифинге рассказал, что центральной темой встречи стало обсуждение «всеобъемлющей системы безопасности в Европе». Сейчас она, по оценке помощника президента России, работает плохо. Мединский отметил, что «болен весь организм». На Украине же просто «прорвался его гнойник» и поэтому лечить нужно систему целиком. «Пластырем не обойдешься», — констатировал представитель России. Подробности обсуждения данной темы Владимир Мединский оглашать не стал. Он пояснил, что в публичное поле вопрос выносить не будут — пока стороны не достигнут конкретных договоренностей.

Фото: РИА «Новости»

«Мы с участием американской стороны обменялись мнениями. Где-то было понимание, где-то нет. Диалог будет продолжен», — добавил Мединский. Он также поблагодарил делегацию США. Переговорщик указал, что американская сторона нацелена на результат.Тему о системе европейской безопасности предлагали поднять в Абу-Даби США. Какого конкретного результата добились Россия и Украина в Абу-Даби Одним из конкретных результатов встречи в Абу-Даби стала организация «масштабного» обмена пленными. Как объяснял Мединский, стороны договорились об этом на принципиальном уровне. Конкретные параметры обмена назовут в ближайшие дни. Арахамия, участник украинской делегации, предполагал, что обмен будет «возможно, и вообще самым масштабным» за все время боевых действий.

Фото: РИА «Новости»

Замначальника информационного управления Генштаба России Александр Зорин допускал, что обмен состоится в ближайшие две-три недели. Последний такой обмен между Россией и Украиной состоялся в конце октября. Всего с начала 2026 года Киев и Москва провели почти два десятка обменов. Участник российской переговорной группы замминистра иностранных дел России Сергей Рябков также отметил, что по итогам встречи в Абу-Даби «есть основа для дальнейшей работы». Куда опять определили европейцев В ОАЭ прилетали и представители Евросоюза. Спикер Кремля Дмитрий Песков объяснял, что российская команда не собирается с ними встречаться. Отсутствие контактов с европейцами подтвердил и Владимир Мединский. Он отметил, что Россия «не очень понимает, в каком статусе они здесь находятся». Политик допустил, что представители Евросоюза прибыли в Абу-Даби в качестве туристов. И предложил им, в таком случае, «общаться в лобби-баре гостиницы». Журналисты также поинтересовались у Мединского, смогут ли европейцы стать участниками переговоров по урегулированию украинского кризиса. «Я думаю, как только у них проснется совесть, в этот момент они могут стать участниками мирных переговоров», — ответил представитель России.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, добавил Мединский, никаких мирных инициатив европейская сторона не предлагала. Руководство ряда стран Европы, по оценке политика, «занимается групповым обманом украинского народа». Заявление о переговорах в Абу-Даби сделала и глава евродипломатии Кая Каллас. Она признала, что Россия не хочет общаться с Европой, так как Москве удобнее говорить с Белым домом. «То, чего Россия хочет добиться в ходе этих переговоров, — это отмена санкций и разблокировка замороженных активов», — предположила Кая Каллас, ее цитировал французский телеканал France 24. Что решили по территориям Источники Politico утверждали, что главной темой второго раунда переговоров в ОАЭ должен был стать вопрос территорий. Обсуждать его стороны могли параллельно с идеей об архитектуре безопасности в Европе. По версии президента Украины Владимира Зеленского, о территориях представители Москвы и Киева начали говорить еще в первый день. Украинцы вновь заявили, что обсуждать такой вопрос нужно на уровне глав государств. Президент России Владимир Путин, как ранее рассказывал его помощник Ушаков, не против того, чтобы Зеленский прилетел в Москву на встречу.

Фото: РИА «Новости»

Ушаков при этом объяснял, что такая встреча имеет смысл уже после завершения переговорного процесса. Американский представитель Джаред Кушнер по итогам переговоров в Абу-Даби территориальный вопрос назвал «самым сложным». Высказался по данной теме и Владимир Мединский, его цитировал «Интерфакс».

Что касается территориальных вопросов, каждая пядь наших земель будет России возвращена. Так либо иначе. Владимир Мединский

Что сказали на Украине о переговорах Свои комментарии итогам встречи в Абу-Даби уже предоставил Киев. Участник украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что переговоры были «жесткими». По его версии, россияне привезли в ОАЭ «очень строгие директивы», поэтому смягчить дискуссию было сложно. Однако динамику переговоров Арахамия нашел «хорошей». Он также предположил, что стороны могут достичь некоего решения «до наступления Нового года». Глава переговорной группы Украины Умеров заявил об «огромном прогрессе» по вопросам безопасности. Никаких подробностей он не привел. Кушнер, представитель американских посредников, также рассказал, что в вопросе гарантий безопасности для Украины «есть значительный прогресс».

Фото: РИА «Новости»

Участника украинской делегации Буданова* журналисты спросили, согласился ли Киев вывести войска из тех остатков территорий ДНР, где они все еще присутствуют. Переговорщик уклонился от ответа. «Вопросы, которые поднимаются во время переговоров, — это вопрос переговоров. Важен только результат. Когда мы его добьемся, об этом будет публично объявлено», — сказал Буданов*. Приблизились к миру? Этот раунд дипломатии еще не завершен. Уже утром в четверг, 12 ноября, спецпредставители американского лидера Кушнер и Уиткофф прилетят в Москву. Это подтвердил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

Мы пока не знаем итогов переговоров в Абу-Даби. Но что-то везут. Юрий Ушаков

Российский президент Путин согласился принять представителей США, как говорил спикер Кремля Дмитрий Песков. Предполагается, что такая встреча состоится в первой половине дня. Глава Украины Зеленский утверждал, что в тот же день, 12 ноября, встретится в Кушнером и Уиткоффом в Дублине. Оба спецпредставителя запланировали встречи с главами государств сразу после переговоров в Абу-Даби.

Фото: РИА «Новости»

Некоторый оптимизм по итогам встречи в ОАЭ высказал в беседе с прессой и Владимир Мединский. Отвечая на вопрос журналиста о том, приблизились ли стороны к миру, политик ответил: «Мне кажется, да». Представитель президента России указал, что в данном вопросе многое зависит от Киева и позиции США. Повлияет и то, «обретет ли разум Европа». «В любом случае все те задачи, которые мы ставили, будут достигнуты», — констатировал Владимир Мединский. Первый день переговоров России и Украины в Абу-Даби выдался не менее насыщенным. О чем договорились стороны 10 ноября, что подсказал политологам состав российской делегации и куда определил европейцев Лавров, читайте в материале 360.ru. * внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.