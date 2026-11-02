Эвакуированных на Украину из Алешек тяжелобольных сопроводили российские медики — Лантратова
Лантратова: российские медики сопроводили тяжелобольных из Алешек на Украину
Россия предоставила медицинских специалистов для эвакуации на Украину тяжелобольных жителей Алешек, которые выбрали эвакуацию на территорию Украины. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
Она подчеркнула, что для тяжелобольных организовали специальную колонну автобусов, которая прибыла в Анапу, откуда через белорусский Гомель на Украину вылетел самолет.
«Так как было несколько лежачих людей, мы предоставили медиков наших, которые сопровождали. Было нами организовано питание, вода и все необходимое, и, конечно, полная-полная безопасность», — заявила Лантратова.
В ходе своего выступления уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова заявила, что кроме эвакуации в Алешки прибыл г уманитарный конвой, который доставил оставшимся горожанам продукты питания, лекарства, топливо, средства гигиены и другие необходимые вещи.
Она подчеркнула, что весь груз собрали по заявкам местных жителей и сотрудников больниц.