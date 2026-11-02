Россия предоставила медицинских специалистов для эвакуации на Украину тяжелобольных жителей Алешек, которые выбрали эвакуацию на территорию Украины. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Она подчеркнула, что для тяжелобольных организовали специальную колонну автобусов, которая прибыла в Анапу, откуда через белорусский Гомель на Украину вылетел самолет.

«Так как было несколько лежачих людей, мы предоставили медиков наших, которые сопровождали. Было нами организовано питание, вода и все необходимое, и, конечно, полная-полная безопасность», — заявила Лантратова.

В ходе своего выступления уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова заявила, что кроме эвакуации в Алешки прибыл г уманитарный конвой, который доставил оставшимся горожанам продукты питания, лекарства, топливо, средства гигиены и другие необходимые вещи.

Она подчеркнула, что весь груз собрали по заявкам местных жителей и сотрудников больниц.