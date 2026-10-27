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    Путин пообещал обеспечить безопасность Зеленскому, если тот приедет в Москву

    Ушаков: Путин предложил Зеленскому приехать в Москву

    Фото: РИА «Новости»

    Президент Владимир Путин пообещал обеспечить безопасность украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, если тот приедет в Москву для прямых переговоров. Об этом информационной службе «Вести» заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

    Просьбу Зеленского о прямом контакте с Путиным передали президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в ходе телефонного разговора с российским лидером. Путин в свою очередь ответил, что Зеленский может приехать в Москву, где ему будут обеспечены все условия, включая безопасность.

    При этом Ушаков отметил, что личная встреча лидеров имеет смысл не сейчас, а после завершения переговорного процесса. Сначала стороны должны выработать документы по долгосрочному урегулированию, а затем Путин и Зеленский могли бы их подписать.

    Во время телефонного звонка президент Финляндии и премьер Норвегии выступали в качестве представители своих стран, а не Европы. Стубб охарактеризовал разговор с Путиным как «откровенный и содержательный».

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