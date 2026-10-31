За ночь над Россией сбили 433 беспилотника ВСУ

За минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали 433 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Аппараты противника сбили над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Смоленской, Самарской, Саратовской и Ростовской областями. Также беспилотники уничтожили над территориями Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской областей, Оренбургской, республик Татарстан и Башкортостан.

Самую масштабную с начала специальной военной операции беспилотную атаку ВСУ предприняли в ночь 29 октября. За 12 часов дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 1214 дронов в 19 регионах страны.