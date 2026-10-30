360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Системы ПВО за ночь сбили более тысячи беспилотников над регионами России

    Минобороны: над Россией ночью уничтожили 1043 украинских БПЛА

    Фото: РИА «Новости»

    Системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью над регионами 1043 украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Налеты БПЛА отразили в Татарстане, Московском регионе, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской областях.

    Также беспилотники ликвидировали под Ярославлем, Брянском, Белгородом, Воронежем, Волгоградом, Курском, Калугой, Костромой, Орлом и Пензой.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что военные уничтожили 862 беспилотника, которые летели в сторону столичного региона. На подлете к мегаполису перехватили 170 аппаратов, остальные сбили на дальних подступах. Атаки отразили в период с 20:30 29 октября до 07:30 30 октября.

    В связи с налетом БПЛА во всех столичных аэропортах вводили ограничения на прием и выпуск рейсов. С 08:09 в прежнем режиме заработали воздушные гавани Шереметьево и Жуковский, а с 08:57 — Внуково и Домодедово.

    Читайте также

    Хранившая продукцию для ВСУ торговая сеть заявила об уничтожении складов

    ДСНС Украины

    Российский сержант за рулем багги сбил два БПЛА в зоне СВО

    Российские военные освободили восемь населенных пунктов в зоне СВО

    Хранившая продукцию для ВСУ торговая сеть заявила об уничтожении складов

    ДСНС Украины

    Российский сержант за рулем багги сбил два БПЛА в зоне СВО

    Российские военные освободили восемь населенных пунктов в зоне СВО