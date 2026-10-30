Системы ПВО за ночь сбили более тысячи беспилотников над регионами России

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью над регионами 1043 украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Налеты БПЛА отразили в Татарстане, Московском регионе, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской областях.

Также беспилотники ликвидировали под Ярославлем, Брянском, Белгородом, Воронежем, Волгоградом, Курском, Калугой, Костромой, Орлом и Пензой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что военные уничтожили 862 беспилотника, которые летели в сторону столичного региона. На подлете к мегаполису перехватили 170 аппаратов, остальные сбили на дальних подступах. Атаки отразили в период с 20:30 29 октября до 07:30 30 октября.

В связи с налетом БПЛА во всех столичных аэропортах вводили ограничения на прием и выпуск рейсов. С 08:09 в прежнем режиме заработали воздушные гавани Шереметьево и Жуковский, а с 08:57 — Внуково и Домодедово.