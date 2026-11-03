ВС России поразили четыре локомотива в трех регионах Украины

ВС РФ поразили четыре локомотива в Сумах, Днепропетровске и Харьковской области

Российские военные применили беспилотники «Герань» для поражения четырех локомотивов на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве уточнили, что операторы войск беспилотных систем атаковали два локомотива в окрестностях Сум.

Еще по одному составу поразили в районе населенного пункта Комсомольский в Харьковской области и неподалеку от Днепропетровска.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, генерал-лейтенант, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отмечал, что российские силы наступают на всех участках Харьковской и Сумской областей по линии боевого соприкосновения.