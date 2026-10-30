Силы ПВО сбили 38 украинских БПЛА на подлете к Москве

Дежурные системы ПВО сбили на подлете к Москве 38 украинских беспилотников. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«16 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал столичный градоначальник в последнем сообщении.

На Москву и Подмосковье в ночь на 29 октября летели 613 украинских беспилотников, сообщил ранее Собянин. Большую часть БПЛА уничтожили на дальних подступах, 231 дрон ликвидировали на подлете к столице.

Атака в ночь на 29 октября стала крупнейшей с 2022 года. Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 1214 дронов. Предыдущий рекорд — 1110 БПЛА — уничтожили в ночь на 20 сентября.