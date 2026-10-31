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    Двое мирных жителей Брянской области погибли от удара беспилотника

    Фото: РИА «Новости»

    Двое мирных жителей погибли в приграничном Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Егор Ковальчук.

    «Враг ударил дроном-камикадзе по частному дому в поселке Климово. К огромному горю, погибли 30-летняя женщина и 41-летний мужчина», — написал чиновник

    Также при атаке ранены пять мирных жителей.

    Кроме того, в рабочем поселке Погаре пострадала 73-летняя пенсионерка. В селе Воронок Стародубского района от действий ВСУ получили травмы 19-летний парень и 40-летний мужчина.

    Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь и поместили в стационар.

    За минувшие сутки над регионом уничтожили 29 вражеских беспилотников самолетного типа, добавил Ковальчук.

    Накануне ушел из жизни генеральный директор Донецкой железной дороги Игорь Лебезнев. За несколько дней до смерти его тяжело ранило при атаке украинских БПЛА.

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