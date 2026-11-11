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    Рябков заявил, что по итогам встречи в Абу-Даби есть база для дальнейшей работы

    Фото: РИА «Новости»

    Благодаря трехсторонним переговорам России, США и Украины в Абу-Даби сформировалась основа для дальнейшей работы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел, участник российской делегации Сергей Рябков, сообщил ТАСС.

    «Есть основа для дальнейшей работы», — подчеркнул он.

    Сегодня в ОАЭ завершился второй день переговоров по Украине. Встреча дипломатов прошла за закрытыми дверями, без прессы. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, а украинскую — руководитель СВР Рустем Умеров. От американской стороны на встрече присутствовали спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

    Мединский заявил на брифинге по итогам переговоров, что Россия и Украина договорились провести масштабный обмен пленными. Детали этого решения огласят в ближайшее время. Также во время встречи дипломаты обсудили гуманитарные темы.

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