Рябков заявил, что по итогам встречи в Абу-Даби есть база для дальнейшей работы

Благодаря трехсторонним переговорам России, США и Украины в Абу-Даби сформировалась основа для дальнейшей работы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел, участник российской делегации Сергей Рябков, сообщил ТАСС .

«Есть основа для дальнейшей работы», — подчеркнул он.

Сегодня в ОАЭ завершился второй день переговоров по Украине. Встреча дипломатов прошла за закрытыми дверями, без прессы. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, а украинскую — руководитель СВР Рустем Умеров. От американской стороны на встрече присутствовали спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Мединский заявил на брифинге по итогам переговоров, что Россия и Украина договорились провести масштабный обмен пленными. Детали этого решения огласят в ближайшее время. Также во время встречи дипломаты обсудили гуманитарные темы.