Кушнер заявил о важном прорыве на переговорах в Абу-Даби

Договоренность о крупнейшем обмене пленными за время конфликта между Россией и Украиной стала важным прорывом в гуманитарной сфере. Об этом написал спецпосланник американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер в соцсети X.

«Это позволит воссоединить семьи, укрепить доверие и придать импульс мирному процессу», — отметил он.

Спецпосланник добавил, что обсуждения были серьезными, подробными и откровенными, стороны поделились конкретными предложениями по преодолению разногласий и поиску пути к урегулированию конфликта.

Ранее один из членов российской делегации, заместитель начальника управления информации Генштаба Александр Зорин рассказал, что на встрече договорились о масштабном обмене пленными. По его словам, гуманитарная акция пройдет через 2-3 недели, после процедуры согласования.