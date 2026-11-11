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    Кушнер заявил о важном прорыве на переговорах в Абу-Даби

    Кушнер назвал договоренность России и Украины об обмене пленными важным прорывом

    Фото: РИА «Новости»

    Договоренность о крупнейшем обмене пленными за время конфликта между Россией и Украиной стала важным прорывом в гуманитарной сфере. Об этом написал спецпосланник американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер в соцсети X.

    «Это позволит воссоединить семьи, укрепить доверие и придать импульс мирному процессу», — отметил он.

    Спецпосланник добавил, что обсуждения были серьезными, подробными и откровенными, стороны поделились конкретными предложениями по преодолению разногласий и поиску пути к урегулированию конфликта.

    Ранее один из членов российской делегации, заместитель начальника управления информации Генштаба Александр Зорин рассказал, что на встрече договорились о масштабном обмене пленными. По его словам, гуманитарная акция пройдет через 2-3 недели, после процедуры согласования.

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