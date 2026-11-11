Мединский заявил, что Россия и Украина стали ближе к миру

По итогам трехсторонней встречи в Абу-Даби Россия и Украина приблизились к миру, заявил помощник президента Владимир Мединский. Об этом сообщила ИС «Вести» .

«Мне кажется, да, но сейчас очень многое зависит от всех участников процесса. Многое зависит от Украины, от позиции Соединенных Штатов», — подчеркнул глава делегации.

Ранее Мединский рассказал, что обсуждали на переговорах. По его словам, основной темой стала новая архитектура европейской безопасности. Также стороны договорились провести масштабный обмен пленными.

Еще один член российской делегации, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что на встрече сформировалась основа для дальнейшей работы.