360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Мединский заявил, что Россия и Украина стали ближе к миру

    Фото: РИА «Новости»

    По итогам трехсторонней встречи в Абу-Даби Россия и Украина приблизились к миру, заявил помощник президента Владимир Мединский. Об этом сообщила ИС «Вести».

    «Мне кажется, да, но сейчас очень многое зависит от всех участников процесса. Многое зависит от Украины, от позиции Соединенных Штатов», — подчеркнул глава делегации.

    Ранее Мединский рассказал, что обсуждали на переговорах. По его словам, основной темой стала новая архитектура европейской безопасности. Также стороны договорились провести масштабный обмен пленными.

    Еще один член российской делегации, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что на встрече сформировалась основа для дальнейшей работы.

    Читайте также

    Кушнер назвал конструктивными трехсторонние переговоры России, США и Украины

    Мединский опроверг слухи об общении с европейцами в Абу-Даби после переговоров

    Лавров разъяснил, почему Россия не согласна на предложение ЕС о перемирии

    Кушнер назвал конструктивными трехсторонние переговоры России, США и Украины

    Мединский опроверг слухи об общении с европейцами в Абу-Даби после переговоров

    Лавров разъяснил, почему Россия не согласна на предложение ЕС о перемирии