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    Зеленский оценил масштаб повреждений электростанций на Украине

    Зеленский сообщил, что каждая электростанция на Украине получила повреждения

    Фото: РИА «Новости»

    Удары по объектам энергетики стали большой проблемой для украинского руководства. Каждая электростанция в стране повреждена. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Иберо-Американском саммите, сообщило РИА «Новости».

    «Каждая электростанция на Украине в той или иной степени пострадала от атак», — сказал он.

    Зеленский заявил, что атаки на электростанции и электросети стали одной из самых больших проблем. Украина, по его словам, остро нуждается в оборудовании.

    Ранее при подготовке к зимнему сезону европейские страны направили украинским энергетикам комплектующие для электростанций и систем отопления. Несмотря на помощь, на Украине не исключили коллапс систем жизнеобеспечения. Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба описал самый мрачный сценарий.

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