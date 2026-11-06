Зеленский оценил масштаб повреждений электростанций на Украине

Зеленский сообщил, что каждая электростанция на Украине получила повреждения

Удары по объектам энергетики стали большой проблемой для украинского руководства. Каждая электростанция в стране повреждена. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Иберо-Американском саммите, сообщило РИА «Новости» .

«Каждая электростанция на Украине в той или иной степени пострадала от атак», — сказал он.

Зеленский заявил, что атаки на электростанции и электросети стали одной из самых больших проблем. Украина, по его словам, остро нуждается в оборудовании.

Ранее при подготовке к зимнему сезону европейские страны направили украинским энергетикам комплектующие для электростанций и систем отопления. Несмотря на помощь, на Украине не исключили коллапс систем жизнеобеспечения. Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба описал самый мрачный сценарий.