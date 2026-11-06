360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    За ночь силы ПВО сбили более полутора десятков дронов над Ростовской областью

    Фото: РИА «Новости»

    За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили более полутора десятков беспилотников в Ростовской области. Об этом в мессенджере «Макс» заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

    «Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены более полутора десятков БПЛА», — написал он.

    По словам главы региона, дроны сбили в Таганроге, Ростове-на-Дону и в семи районах — Дубовском, Азовском, Зерноградском, Миллеровском, Каменском, Неклиновском и Мясниковском.

    Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Сейчас в регионе сохраняется беспилотная опасность.

    Вчера вечером пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО ликвидировали 35 украинских беспилотников над российскими регионами. Дроны сбили над пятью областями, а также над Крымом и Краснодарским краем.

    Читайте также

    При атаках ВСУ на курское приграничье пострадали два человека

    Сирену включили ночью: как Рязанская область пережила налет 200 БПЛА

    Почти 500 БПЛА сбили над российскими регионами за ночь

    При атаках ВСУ на курское приграничье пострадали два человека

    Сирену включили ночью: как Рязанская область пережила налет 200 БПЛА

    Почти 500 БПЛА сбили над российскими регионами за ночь