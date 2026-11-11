Представители европейский стран смогут принять участие в переговорном процессе по Украине, как только у них проснется совесть, заявил помощник президента, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам трехсторонних перегвооров в Абу-Даби. Об этом сообщил ТАСС .

«А до этого момента они являются участниками, как я сказал, группового обмана украинского народа и фактически — соучастниками гибели мирного населения», — добавил Мединский.

Также глава делегации рассказал, что центральной темой переговоров была архитектура безопасности в Европе. По его словам, само возникновение конфликта на Украине показало, что система, сложившаяся после Потсдасма и Ялты, в современных условиях работает очень плохо.