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    Мединский раскрыл, при каких условиях Европа может стать участником мирных переговоров

    Мединский: ЕС сможет стать участником встреч по Украине, когда проснется совесть

    Фото: РИА «Новости»

    Представители европейский стран смогут принять участие в переговорном процессе по Украине, как только у них проснется совесть, заявил помощник президента, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам трехсторонних перегвооров в Абу-Даби. Об этом сообщил ТАСС.

    «А до этого момента они являются участниками, как я сказал, группового обмана украинского народа и фактически — соучастниками гибели мирного населения», — добавил Мединский.

    Также глава делегации рассказал, что центральной темой переговоров была архитектура безопасности в Европе. По его словам, само возникновение конфликта на Украине показало, что система, сложившаяся после Потсдасма и Ялты, в современных условиях работает очень плохо.

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