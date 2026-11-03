Песков подтвердил, что трехсторонние переговоры пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября

Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС .

«Да, я могу подтвердить эту дату. Действительно российская делегация 10–11 ноября прибудет в Абу-Даби и будет принимать участие в трехсторонних переговорах», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее эти же даты анонсировал спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. По его словам, стороны обсудят гарантии безопасности на послевоенный период, деэскалацию и гуманитарные усилия.

Также речь пойдет о дальнейших шагах к миру. Уиткофф подчеркнул, что это продвигает миссию главы Белого дома Дональда Трампа по прекращению войны. Глава Российского фонда прямых инвестиций Дмитриев подчеркнул, что мир высоко ценит миротворческие усилия американского президента и его команды в урегулировании украинского конфликта.