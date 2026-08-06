Сегодня 00:31 Убийство раскрыли, но тревога осталась. Как расследовали расправу над россиянами в Таиланде и что будет дальше Блогер Ахад: вокруг Таиланда стало много тревоги после убийства россиян Эксклюзив

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В Таиланде завершили следствие по делу об убийстве россиян — 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа. Тела молодых людей, с которыми жестоко расправились на окраине Паттайи, уже передали семье. 360.ru собрал все подробности о резонансном преступлении и выяснил, как изменилась для туристов обстановка в стране.

Исчезновение

Семья россиян — дедушка и мать с двумя детьми-подростками — переехала в Таиланд из Тюмени несколько лет назад. Молодые люди увлеклись поездками на арендованных мотоциклах и часто катались с утра пораньше. Около 04:00 26 июля Диана с Романом выехали на черно-сером мотоцикле Honda из жилого комплекса в городе Паттайя в сторону горы Кхао Чи Чан. За рулем находился Роман. Оба были в домашней одежде и не взяли с собой ни документов, ни личных вещей. Менее чем через полчаса девушка отправила своей матери Зарине сообщение: «СРОЧНО!». После этого связаться с ней и братом не удавалось. Последний GPS-сигнал от мотоцикла поступил в 300 метрах от дома.

Фото: 360.ru

Позже мать вспомнила: незадолго до этого Диана говорила ей, что подозревает слежку — ее телефон обнаружил неизвестное Bluetooth-устройство.

Версия полиции

Родные и друзья сразу поняли, что случилось что-то ужасное, поскольку было ясно, что Назимовы не сбежали — это не было для них характерно, отношения в семье были нормальными. Молодые люди попали на записи камер видеонаблюдения, и так стало известно, что они общались с двумя неизвестными мужчинами возле трассы. Именно по ней вывозят украденных людей в Мьянму и Камбоджу. Диана поговорила с незнакомцем, и дальше их мотоциклы двинулись в одном направлении. Около пяти утра телефоны брата и сестры перестали подавать сигналы. Полиция заподозрила похищение.

Фото: 360.ru

Правоохранители день за днем проверяли все возможные зацепки, собирали показания свидетелей. Волонтеры оказывали всю посильную помощь. Изнервничавшаяся мать пропавших не спала ночами и ждала результатов поисков.

Мотоцикл в лесу и появление подозреваемых

К поискам россиян подключились более 200 человек. Им удалось обнаружить четырех подозрительных мужчин в лесу на старом кладбище. Они рыли землю со специальным оборудованием. Поняв, что их заметили, незнакомцы сбежали, а в земле на этом месте нашли полуразобранный мотоцикл, на котором были Диана и Роман. Это был переломный момент в расследовании. С того момента оно пошло гораздо быстрее, во многом благодаря показаниям жителей ближайшей деревни. Они рассказали, что ночью слышали в районе кладбища звуки стрельбы и почувствовали химический запах со стороны леса. Среди застигнутых в лесу мужчин очевидцы узнали 43-летнего рецидивиста Тхану Керттхонга по прозвищу Понг и его 39-летнего друга Тхонгчая Синина, известного как Тхонг.

Понг трижды отбывал срок, причем 16 лет назад его посадили за похищение мальчика. Пару месяцев назад он вышел из тюрьмы, отсидев за незаконное хранение оружия. Местные жители сообщили также, что в день исчезновения брата и сестры Тхонг и Понг вернулись домой в грязи. Полицейские окружили дом, но там никого не было. Следователи выяснили, что телефон Понга перестал выходить в сеть почти одновременно с телефонами Дианы и Романа.

Задержание и признание

Поймать подозреваемых оказалось не так просто. Скрываясь от правоохранителей, они несколько раз меняли маршруты и даже переоделись в полицейских. Но в провинции Сакэу мужчин, намеревавшихся пересечь границу с Камбоджей, все же задержали. Об этом стало известно 31 июля. Силовики жестко допросили мужчин, и они быстро сознались в том, что убили брата и сестру: юношу застрелили, а сопротивлявшуюся девушку забили до смерти. Задержанные заявили, что якобы пошли на преступление ради мотоцикла, но в итоге решили избавиться от него как от улики.

Фото: 360.ru

По словам Тхонга, они с Понгом остановили мотоцикл Назимовых и представились полицейскими. После этого Понг стал угрожать Роману пистолетом и надел на него наручники. Они вынудили брата и сестру сесть на мотоциклы, вывезли на окраину и, все так же угрожая оружием, отвели в лесополосу. Там Понг выстрелил в Романа и велел Тхонгу принести лопату. По словам Тхонга, вернувшись, он застал мертвыми уже обоих Назимовых и по очередному приказу друга стал копать яму. Туда они и сбросили тела. Что касается мотоцикла, сообщники отметили, что планировали продать его и уже разобрали на запчасти, но сделка сорвалась. Тогда они решили закопать машину. Мужчины рассказали также, где спрятали убитых. Криминалисты действительно нашли там тела, причем не только Романа и Дианы, но и еще трех жертв: супругов и их дочери-подростка, пропавших еще в конце июня. Подозреваемые признались, что убили и их: вывели из дома в наручниках под видом полицейских, посадили в машину, отвезли к кладбищу, расстреляли и закопали. Предположительно, школьницу перед убийством изнасиловали на глазах у родителей.

Опознание россиян и выдача тел семье

Мать Назимовых до последнего не верила в их смерть, однако реальность оказалась неумолимой. Приехав на опознание, она убедилась в том, что убитые — ее дети. «Сегодня закончилась последняя надежда…» — написала Зарина в соцсети. Посольство оказало родным погибших необходимое содействие в оформлении документов. Тела передали судмедэкспертам для вскрытия. По данным на 5 августа, следственные действия завершились. Как сообщил ТАСС, убитых отдали родным для захоронения. На той же церемонии почтут память тайской семьи, в убийстве которой также признались задержанные. Прощание с Назимовыми состоится 6 августа. Их похоронят в Паттайе.

Что грозит преступникам

Обвинения сразу по нескольким статьям предъявили не только двоим упомянутым подозреваемым, но и обоим их сообщникам. Им вменили убийство, разбой, похищение людей, сокрытие тел и незаконное хранение оружия. Согласно Уголовному кодексу Таиланда, подозреваемых может ждать смертная казнь.

Фото: 360.ru

Местные жители будут рады такому приговору — когда подследственных выводили из участка, толпа скандировала: «Смерть им!» Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заверил, что власти гарантируют применение казни к особо опасным рецидивистам и не поддержат смягчение приговора. Он извинился перед родными погибших. МИД Таиланда в письме с соболезнованием, направленном министру иностранных дел России Сергею Лаврову, также пообещал самое суровое наказание для убийц Назимовых.

Чего ждет от правосудия мать убитых россиян

Зарина Назимова заявила ТАСС, что ожидает справедливого разбирательства и для нее главное — чтобы преступники больше никому не причинили вреда. Она хочет присутствовать на суде. Женщина призналась, что если бы она могла что-то решать, то поддержала бы смертную казнь преступников.

Фото: 360.ru

Она назвала сына и дочь героями, добавив, что благодаря их смерти удалось остановить убийц, которые могли пойти на новые преступления. Зарина также выразила благодарность всем, кто помогал искать ее детей.

Обстановка в Таиланде после трагедии

Жестокое преступление, совершенное из-за пустяка, потрясло тайцев. Мать убитых забросали письмами со всего мира со словами поддержки и сочувствия. Водители мототакси — одного из самых популярных видов транспорта в Патайе — стали в знак солидарности возить россиян бесплатно. Власти Таиланда призвали усилить меры безопасности для путешественников. Однако туристический имидж страны уже предсказуемо пострадал. Блогер Азиза Ахад, несколько лет живущая на Пхукете, рассказала 360.ru, что, как и многие, с замиранием сердца следила за поисками в режиме реального времени.

В Паттайе и вокруг Таиланда стало очень много тревоги. Когда пропадают дети, это очень страшно. Тысячи волонтеров, блогеров, неравнодушных людей рассказывали о поисках каждый день, поэтому история получила такой резонанс далеко за пределами Таиланда. Азиза Ахад блогер

Ахад призвала не делать выводов о безопасности целой станы на эмоциях от случившегося, а опираться на факты. Она обратила внимание на то, что США, Британия, Австралия и Канада не изменили рекомендаций для туристов, а Госдеп Соединенных Штатов по-прежнему относит Таиланд к странам первого, высшего уровня безопасности для путешественников.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com