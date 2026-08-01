Премьер Таиланда принес извинения после убийства россиян в Паттайе

Премьер-министр Таиланда извинился за гибель брата и сестры из России

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун прибыл в Паттайю, где проходит расследование убийства брата и сестры из России, и извинился за их гибель. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Тела 22-летней девушки и 17-летнего юноши извлекли из могилы метровой глубины, которую полиции показали подозреваемые. Рядом нашли еще три тела — тайской семьи из трех человек. Все пять тел направили на экспертизу в Бангкок. Подозреваемые признались в убийствах.

«Мы приносим свои извинения за случившееся», — сказал Чанвиракун.

Глава правительства добавил, что примет все необходимые меры для обеспечения безопасности туристов.

В посольстве России в Таиланде заявили, что надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных.

Брат и сестра пропали 26 июля. Мотоцикл Назимовых нашли закопанным в лесу недалеко от трассы. Местные жители, собравшиеся у полицейского участка, потребовали для подозреваемых высшей меры наказания — смертной казни.