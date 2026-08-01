01 августа 2026 04:03 Брата и сестру из России убили в Таиланде. Главной уликой оказался мотоцикл Фото: Walter G. Allgöwer/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Криминал

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Убийство 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата в Таиланде стало одним из самых и резонансных преступлений последних дней. Подозреваемых задержали, они признались в расправе, а причиной назвали мотоцикл. Это заявление вызвало сомнение у следователей. 360.ru восстановил хронологию событий и собрал все, что известно об этом деле на сегодняшний день.

Последнее сообщение: «Срочно!»

В Таиланд Диана вместе с братом, матерью и дедушкой переехала несколько лет назад из Тюмени. Главным увлечением молодых людей стали поездки на арендованных мотоциклах. Их мать в комментарии журналистам рассказала, что сын и дочь часто выезжали рано утром. В социальных сетях она писала, что вечером перед исчезновением Диана ей пожаловалась, что за ней кто-то следит. Она поняла это, когда к ее iPhone подключился неизвестный bluetooth-трекер. «Я хотела прокатиться еще, а теперь думаю: ну его нафиг. Кататься не буду, поехала домой», — процитировала мать Диану. По ее словам, 26 июля дети снова вышли из дома рано утром. В домашней одежде и без вещей они отправились в очередную поездку, из которой так и не вернулись. Перед исчезновением Диана успела отправить матери сообщение из одного слова: «Urgent!» («Срочно!»). После этого связь с ними прервалась. Обеспокоенная мать обратилась в полицию. Поиски начались на следующий день. К ним присоединились волонтеры, которые прочесывали все территории.

Фото: Adirach Toumlamoon/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что за рулем мотоцикла находился младший брат. Диана сидела на пассажирском сиденье. Молодые люди ехали в сторону горы Кхао Чи Чан. Через 20 минут после выезда их догнал неизвестный на мотоцикле. С ним разговаривала Диана. После оба транспортных средства поехали дальше в одном направлении. Координатор русскоговорящих волонтеров Светлана Шерстобоева, которая принимала непосредственное участие в поисках молодых людей, отметила, что всего удалось получить записи с четырех камер наблюдения, чтобы понять путь пропавших. Около пяти утра мобильные телефоны молодых людей перестали подавать сигналы.

Разобранный мотоцикл нашли на кладбище

Переломным моментом расследования стало обнаружение мотоцикла, на котором Диана и ее брат выехали из дома. Жители деревни в районе Хуай Яй сообщили в полицию, что возле старого кладбища Тхунг Луанг в лесу неизвестные мужчины что-то копали. Когда полицейские прибыли на место, то обнаружили свежесрубленные ветки на входе, словно кто-то пытался скрыть свои следы и ограничить доступ на погост. По словам местных жителей, ночью они слышали стрельбу в районе кладбища, а также почувствовали химический запах со стороны леса. При осмотре территории криминалисты обнаружили участки свежей земли. После раскопок там нашлись детали мотоцикла. Все на достаточном удалении друг от друга.

Фото: CHROMORANGE/Karl-Heinz Sprembe/chromorange / www.globallookpress.com

Номер транспортного средства неизвестные разбили на несколько частей. Но сомнений ни у кого не было: на этом мотоцикле ехали Диана и ее брат.

На подозреваемых указали жители

После обнаружения частей мотоцикла расследование резко ускорилось. Следователи последовательно обходили деревни и собирали показания жителей. Они узнали в мотоциклисте, который остановился около Дианы и ее брата, 43-летнего рецидивиста Тхану Керттхонга по прозвищу Понг. Он трижды попадал за решетку: в 2010 году — за похищение ребенка, в 2016 и 2018 годах — за незаконное хранение оружия. По словам местных жителей, освободился Понг только два месяца назад. Во время опросов свидетели также назвали имя его предполагаемого сообщника — 39-летнего Тхонгчая Сринила, известного как Тхонг. Еще одной важной зацепкой стали данные мобильных операторов. Следователи установили, что телефон Понга перестал выходить в сеть практически одновременно с мобильными телефонами Дианы и ее брата.

К тому времени территорию вокруг деревень оцепили, но Понга и его партнера найти не смогли. По камерам криминалисты установили, что подозреваемых вывезли двое местных жителей на мотоцикле с коляской, укрытой брезентом.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Их задержали, но после отпустили без предъявления обвинений. Между тем поиски Понга и Тхонга продолжились.

Побег сорвался у границы

Подозреваемые успешно скрывались от полиции. По данным тайских СМИ, они меняли маршруты, а чтобы беспрепятственно проезжать контрольно-пропускные пункты, переоделись в полицейскую форму. Побег Понга и Тхонга закончился в провинции Сакэу, где их задержали криминалисты. По версии следствия, подозреваемые готовились перейти границу с Камбоджей. Силовики действовали с подозреваемыми очень жестко, поэтому они сразу признались, что расправились с молодыми россиянами. По словам Понга, юношу они застрелили, а оказавшую сопротивление девушку забили до смерти, чтобы завладеть мотоциклом. Когда они поняли, что убитых молодых людей начали искать, то решили избавиться от транспортного средства как от важной улики.

Тел оказалось больше