В Паттайе мототакси стали бесплатно возить россиян после убийства Назимовых

Водители мотоциклетных такси в Паттайе начали бесплатно перевозить россиян в знак солидарности после жестокого убийства брата и сестры Романа и Дианы Назимовых. Об этом РИА «Новости» рассказала российский волонтер и администратор русскоязычного сообщества в Таиланде Светлана Шерстобоева.

По ее словам, в тайском сегменте социальных сетей широко распространилось видео, на котором один из мототаксистов отказывается брать деньги с россиянки, объясняя это сочувствием к россиянам после трагедии.

«Похоже, другие таксисты последовали его примеру, сейчас многие рассказывают и пишут, что их тоже возили бесплатно», — отметила Шерстобоева.

На опубликованном ролике водитель, ведущий блог с аудиторией около 50 тысяч подписчиков, говорит, что решил бесплатно возить россиян в знак поддержки после убийства двух молодых граждан России. По окончании поездки он объясняет пассажирке свой поступок, а она благодарит его с помощью приложения-переводчика.

Мототакси являются одним из самых популярных видов транспорта в Паттайе, которым часто пользуются туристы.

Роман и Диана Назимовы пропали в Паттайе 26 июля. Позже полиция задержала подозреваемых, которые признались в убийстве и указали место захоронения тел.