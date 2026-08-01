Подозреваемых в убийстве россиян в Паттайе обвинили по нескольким статьям

Полиция Таиланда предъявила обвинения четырем подозреваемым в убийстве брата и сестры из России в Паттайе. Об этом сообщило издание Siamchon News .

В суд доставили Тхонгчая Тхонга, Тхана Пхонга, Атсанга Бола и Чатчанона Флука. Им инкриминируют предумышленное убийство, разбой, незаконное хранение оружия, похищение людей и сокрытие тел. Максимальное наказание — смертная казнь.

Во время конвоирования родственники погибших выкрикивали проклятия в адрес фигурантов. Один из задержанных — Тхонгчай Тхонг — в суде плакал и заявил, что участвовал в преступлении под принуждением другого злоумышленника.

Премьер-министр Таиланда посетил место происшествия и поручил ускорить расследование, заявив, что власти не поддержат смягчение наказания за тяжкие преступления. Он принес извинения семьям погибших, но подчеркнул, что это дело отдельных преступников, а не отражение общего уровня безопасности в стране.