Посольство России в Таиланде поможет матери убитых из-за мотоцикла детей

Мать убитых сына и дочери в Таиланде получит необходимое содействие со стороны сотрудников посольства в Бангкоке. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил заведующий консульским отделом российской дипмиссии Илья Ильин.

Он подчеркнул, что дипломаты рассчитывают на беспристрастное расследование со стороны тайских правоохранительных органов и справедливое наказание за убийство российских брата и сестры.

«Мы окажем все необходимое содействие матери убитых россиян», — заявил Ильин.

Об исчезновении детей россиянка сообщила в социальных сетях 26 июля. Она подчеркнула, что накануне старшая дочь жаловалась на преследование неизвестного. По словам женщины, дети уехали на мотоцикле рано утром и перестали выходить на связь.

Она обратилась в полицию, которая начала поиски пропавших. Принадлежащий брату и сестре мотоцикл в полуразобранном виде обнаружили в районе Хуай Яй. В ходе расследования правоохранители задержали двух подозреваемых.

Близкая подруга пропавшей девушки в комментарии 360.ru заявила, что основным подозреваемым стал ранее судимый за похищение ребенка рецидивист, который недавно вышел из тюрьмы.

По данным издания Thairat, задержанные признались в убийстве россиян. Юношу застрелили, а девушку забили до смерти. По предварительным данным, на преступление мужчины пошли, чтобы завладеть мотоциклом.