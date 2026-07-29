В Паттайе нашли закопанным мотоцикл пропавших брата и сестры

На юге Паттайи обнаружили закопанный разобранный мотоцикл, на котором передвигались пропавшие россияне — 22-летняя девушка и ее 17-летний брат. Об этом сообщило издание Siamchon News .

Их мать в соцсети Instagram* заявила, что в ночь с 25 на 26 июля брат и сестра вышли из дома около четырех часов утра, были в домашней одежде и без вещей. Перед этим девушка говорила, что чувствовала слежку. Домой они не вернулись.

«Я не сплю уже четвертые сутки. Каждый день проходит в поисках, встречах с полицией и проверке каждой возможной зацепки», — написала женщина.

Полиция Таиланда и волонтеры ведут поиски. Во время оперативных мероприятий обнаружили номерной знак и мотоцикл, на котором уехали дети.

Сами брат и сестра до сих пор числятся пропавшими без вести. Мать опубликовала официальное заявление в полицию Таиланда и просит всех, кто располагает информацией, связаться с ней или правоохранителями.

Накануне пропавших заметили на записях камер видеонаблюдения возле трассы вместе с двумя неизвестными мужчинами.

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