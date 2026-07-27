Мать рассказала об исчезновении детей в Таиланде

В Таиланде пропали 22-летняя девушка и ее несовершеннолетний брат

В таиландском городе Паттайя пропали двое россиян — 22-летняя девушка и ее несовершеннолетний брат. Об этом 360.ru сообщила мать пропавших.

По словам женщины, около четырех часов утра 27 июля молодые люди выехали на мотоцикле из жилого комплекса. Камеры видеонаблюдения зафиксировали движение транспорта, но в 4:26 дочь отправила матери сообщение с текстом «СРОЧНО!» и перестала выходить на связь.

Последний GPS-сигнал от мотоцикла поступил в 300 метрах от дома. Подростки уехали в домашней одежде, все их вещи, документы и личные принадлежности остались в номере.

Незадолго до исчезновения дочь говорила матери, что ее телефон обнаружил неизвестное Bluetooth-устройство. Девушка подозревала, что за ней следят.

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