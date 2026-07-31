Причиной убийства брата и сестры в Таиланде мог стать мотоцикл

Задержанные за убийство двух россиян в Паттайе признались, что пошли на преступление ради мотоцикла. Об этом сообщила газета Thairat .

По данным РИА «Новости», местная полиция повела задержанных к месту, где могут находиться тела убитых. После следственного эксперимента фигурантов уголовного дела снова допросят в участке.

«Микроавтобус с оперативниками и экспертами выехал из полицейского участка Хуай Яй на предполагаемое место убийства брата и сестры Назимовых», — уточнили в агентстве.

Ранее в Таиланде исчезли двое россиян — 22-летняя девушка и ее 17-летний брат. Подозреваемые сообщили на допросе, что застрелили несовершеннолетнего, а его сестру забили до смерти. Мотоцикл погибших обнаружили на заброшенном кладбище.