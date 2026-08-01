«Смерть им!» Жители Паттайи потребовали казни для подозреваемых в убийстве россиян

Тайцы потребовали смертной казни для подозреваемых в убийстве двух россиян

Жители Паттайи, собравшиеся у полицейского участка в районе Хуай Яй, потребовали смертной казни для подозреваемых по делу об убийстве россиян и тайской семьи. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Ночью полиция извлекла из могил тела 17-летнего брата и 22-летней сестры. Рядом нашли еще три тела — мужчины, женщины и девочки — граждан Таиланда, пропавших в конце июня.

Подследственные Понг и Тхонг признались во всех убийствах. По словам очевидцев, один из задержанных насиловал несовершеннолетнюю на глазах родителей, а затем застрелил всех троих.

Когда подследственных выводили из участка, толпа пыталась прорваться к машине, крича: «Смерть им! Смертная казнь!» Полицейский спецназ защищал задержанных.

Адвокат подтвердил, что по обоим делам УК Таиланда предусматривает смертную казнь. Суд, скорее всего, изберет меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

По одной из версий, причиной расправы над россиянами мог стать мотоцикл.