В Таиланде признали, что убийство россиян нанесло ущерб туристическому имиджу

Власти Таиланда признают, что убийство двух российских граждан в Паттайе нанесло серьезный ущерб туристическому имиджу страны. Об этом на брифинге заявил глава МИД королевства Сихасак Пхуангкеткеу, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС .

«Это было шоком для каждого тайца, особенно учитывая, что жертвами преступления стали двое молодых людей. Премьер-министр [Анутхин Чанвиракун] и я позвонили российскому послу в Таиланде [Евгению Томихину], чтобы выразить наши соболезнования», — заявил он.

Премьер-министр посетил место ЧП. Он призвал усилить меры безопасности для туристов. Страна — крупный туристический центр, такие ЧП подрывают доверие путешественников и власти обязаны это признать, объяснил Пхуангкеткеу.

Тайские полицейские предъявили обвинения четырем подозреваемым в убийстве россиян. Один из задержанных плакал в суде и заявил, что его заставили участвовать.