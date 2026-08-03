В Таиланде признали, что убийство россиян нанесло ущерб туристическому имиджу
Власти Таиланда признают, что убийство двух российских граждан в Паттайе нанесло серьезный ущерб туристическому имиджу страны. Об этом на брифинге заявил глава МИД королевства Сихасак Пхуангкеткеу, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
«Это было шоком для каждого тайца, особенно учитывая, что жертвами преступления стали двое молодых людей. Премьер-министр [Анутхин Чанвиракун] и я позвонили российскому послу в Таиланде [Евгению Томихину], чтобы выразить наши соболезнования», — заявил он.
Премьер-министр посетил место ЧП. Он призвал усилить меры безопасности для туристов. Страна — крупный туристический центр, такие ЧП подрывают доверие путешественников и власти обязаны это признать, объяснил Пхуангкеткеу.
Тайские полицейские предъявили обвинения четырем подозреваемым в убийстве россиян. Один из задержанных плакал в суде и заявил, что его заставили участвовать.