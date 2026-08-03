Мать убитых в Паттайе россиян опознала их тела

Мать убитых в Паттайе россиян Зарина Назимова опознала их тела

Мать убитых в Паттайе Дианы и Романа Назимовых опознала их тела. Об этом Зарина Назимова сообщила в Instagram*.

«Сегодня закончилась последняя надежда… Я опознала своих детей», — написала женщина.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на полицию Таиланда, судебно-медицинские эксперты проведут вскрытие для установления причины смерти. После этого семья сможет получить тела для захоронения.

Посольство помогает родственникам убитых оформлять документы.

Ранее глава МИД королевства Сихасак Пхуангкеткеу признал, что убийство нанесло серьезный ущерб туристическому имиджу страны. Он призвал усилить меры безопасности для туристов.

Четверо подозреваемых признались, что совершили преступление, чтобы завладеть мотоциклом. Им грозит смертная казнь.

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