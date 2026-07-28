Пропавших в Таиланде брата и сестру из России заметили с двумя мужчинами

Молодую девушку и ее несовершеннолетнего брата, пропавших в Таиланде, заметили на записях камер видеонаблюдения вместе с двумя неизвестными мужчинами. Об этом сообщил сайт kp.ru .

По предварительным данным, брата и сестру увидели ночью возле трассы 7. Личности сопровождавших их мужчин пока не установили.

Местные жители рассказали, что эта автодорога пользуется дурной репутацией. По их словам, по ней жертв торговли людьми могли вывозить в мошеннические центры, расположенные на территории Мьянмы и Камбоджи.

Поисково-спасательную операцию продолжили. К ней присоединились несколько сотен россиян. Достоверных сведений о местонахождении молодых людей пока не было.

Накануне мать пропавших рассказала 360.ru, что около 04:00 27 июля они выехали на мотоцикле из жилого комплекса. В 04:26 девушка отправила матери сообщение «Срочно!» и перестала отвечать на звонки.