Мать убитых в Таиланде россиян назвала своих детей героями

Мать убитых в Паттайе россиян Романа и Дианы Назимовых назвала их героями, остановившими череду преступлений. Она опубликовала пост в социальной сети Instagram*.

«Если благодаря расследованию трагедии моих детей были остановлены те, кто мог продолжить, значит, их жизнь изменила судьбы других людей. Для меня Диана и Рома навсегда останутся героями», — написала Зарина Назимова.

Брат и сестра Назимовы пропали 26 июля. Через несколько дней полиция задержала четверых убийц.

Мать 3 августа опознала тела Дианы и Романа. После судебно-медицинской экспертизы их передадут родственникам для погребения.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.