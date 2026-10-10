Каспийское море мелеет. Чем поможет создание цифрового двойника

Россия предложила создать виртуальную модель Каспийского моря, которая могла бы помочь изучать его и прогнозировать изменение уровня воды. Почему это важно и чем именно поможет — в материале 360.ru.

Правительство России разрабатывает комплексную программу изучения изменений уровня Каспия и смягчения их последствий. Программа рассчитана на период до 2030 года и предусматривает многочисленные исследования. «Каспийское море имеет для нас огромное природное, хозяйственное, транспортное и культурно-историческое значение как одно из мест зарождения всей евразийской цивилизации», — подчеркнул президент России Владимир Путин на Каспийском экологическом саммите в Туркмении.

Фото: РИА «Новости»

К сожалению, море стремительно мелеет: только в российской части береговая линия за 20 лет отступила примерно на 20 тысяч квадратных километров.

На что влияет уровень воды в Каспийском море

Самые чувствительные отрасли — судоходство и нефтедобыча. Чем сильнее обмеление, тем больше усилий и денег приходится тратить судоходным компаниям для углубления судоходных каналов. «Для России это очень важно, поскольку значительная часть наших транспортных потоков идет по транспортному коридору „Север — Юг“, связанному в основном с Северным мелководным Каспием. И любое продолжающееся снижение уровня моря приводит к существенным затратам на дноуглубление», — рассказал 360.ru заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов. В других портах и странах проблема затрат на дноуглубление тоже возникает. Причем грунт с этих работ складывается в акватории моря, что не улучшает экологическую ситуацию.

Фото: РИА «Новости»

Обмеление Каспия также сильно сказывается на нефтегазовом секторе Казахстана, где нефтедобыча идет в основном с морских буровых установок, а глубина очень небольшая. Если уровень моря снизится еще хотя бы на полтора-два метра, возникнут серьезные проблемы с доступом к этим месторождениям, спрогнозировал гидролог. Уменьшение глубины моря повлияет и на водные биоресурсы, в том числе осетровых. Болгов обратил внимание на то, что в Астраханской области действует полный запрет на вылов воблы, количество которой в последние годы сильно упало, в том числе из-за снижения уровня Каспия.

Что предлагают в России

Один из ее пунктов программы изучения Каспия — создание его цифрового двойника с использованием искусственного интеллекта. Это высокоточная виртуальная модель, которая, анализируя динамику испарений, осадков и речного стока, поможет просчитывать сценарии изменения уровня моря. Предполагается, что на основании результатов удастся корректировать навигационный маршрут и повышать безопасность судоходства. Болгов считает, что это важный проект, поскольку интегрирование всей имеющейся информации по Каспию — одна из основных задач его исследования.

Каспий — объект уникальный: это самый большой в мире замкнутый водоем. Чтобы его изучать, нужно собирать информацию и представлять ее в том виде, в котором можно использовать в математических моделях, в частности с ИИ. И [создание цифрового двойника] весьма актуально. Михаил Болгов Заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук

Ученый подчеркнул, что система должна быть «всекаспийской». Важны данные из всех пяти прикаспийских государств: России, Казахстана, Туркмении, Азербайджана и Ирана.

Зачем сотрудничать с другими странами в изучении Каспия

Россия располагает огромным объемом данных по Каспийскому морю, но довольно значительная часть ресурсов «формируется, потребляется и безвозвратно теряется» на территории других государств, посетовал Болгов. Без всей этой информации погрешность любых моделей и прогнозов будет слишком велика. «Не владея данными о том, как использует водные ресурсы Иран, сложно дать прогноз уровня моря и оценить последствия разных хозяйственных мероприятий», — указал гидролог.

Фото: РИА «Новости»

В последние несколько лет Россия регулярно ставит на международных симпозиумах вопрос о совместном изучении Каспия и обмене данными. В конце сентября пять стран согласовали программу работы на 2026–2027 годы по защите Каспийского моря. Они определили шаги по предотвращению загрязнения, экологическому мониторингу и оперативному обмену информацией. А в 2025 году о совместных исследованиях и методической поддержке по решению проблем Каспия договорились научные центры России и Казахстана. В долгосрочных планах — создание совместных лабораторий и исследовательских групп.