Восстановление популяции воблы на Волге начнется к 2028 году

Популяция воблы в Волго-Каспийском бассейне начнет восстанавливаться не раньше 2028 года. Об этом РИА «Новости» рассказал ихтиолог Сергей Яковлев.

Сейчас ее численность критически снижена, поэтому с 2025 года действует полный запрет на вылов.

По словам ученого, для роста популяции нужны подходящие природные условия и сохранение запрета. Вобла нерестится на мелководьях, которые заливаются весной. Но в последние годы паводки были небольшими и короткими, поэтому рыба не успевала эффективно использовать нерестилища.

Яковлев добавил, что вобле требуется не менее трех лет до половозрелого состояния. Значит, эффект от удачного нереста можно будет оценить только через три года.

Ранее Минсельхоз продлил запрет на вылов воблы до конца 2026 года в Каспийском море, Калмыкии и Астраханской области. Сейчас обсуждают продление ограничения до конца 2027 года.

Председатель парламента Астраханской области Игорь Мартынов посоветовал прислушиваться к ученым в этом вопросе.