США и Саудовская Аравия могут лишиться статуса крупнейших нефтяных держав мира, если Россия и Китай нарастят нефтедобычу в Каспийском море. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала .

«Под Каспийским морем нефти чуть ли не больше, чем в Венесуэле. <…> Ротшильды и другие поначалу пытались вырвать свой кусок. Но нефть там есть до сих пор. Она ждет своего часа», — сказал он.

Россия и Китай, имеющие больше всего прав на ее разработку и строительство нефтепроводов, могут существенно усилить свое влияние на мировой арене, нарастив ее добычу. Кроме того, россияне уже намного опередили американцев в технологии фрекинга (гидравлический разрыв пласта). Если говорить о Саудовской Аравии, то ее запасы нефти уже на исходе.

Ранее в США сообщили, что европейцы предложили включить порты третьих стран в 20-й пакет антироссийских санкций. В частности, речь шла о грузинском Кулеви и индонезийском Каримуне.