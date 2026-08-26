В Каспийском море нашли новый остров с волками и барсуками

Уровень воды в Каспийском море стремительно снижается. У берегов Казахстана появился новый остров, еще несколько формируются на севере водоема. Об этом основатель компании Caspian Holiday Ерболат Мухашов сообщил Lada.kz .

«Один из недавно появившихся островов — Рыбачий, расположен к востоку от острова Святой. Новый остров находится примерно в 500 метрах к востоку от острова Святой и приблизительно в 30 километрах от села Баутино», — сказал он.

Мухашов сообщил, что на острове очень живописная природа. Там обитают волки, кабаны и барсуки.

Новые острова, по информации бизнесмена, появляются из-за обмеления Каспийского моря последние четыре-пять лет. Их можно найти на севере в зоне обитания каспийских тюленей, в районе уже известных островов Кулалы, Морской, Подгорный, Ушарал, Святой, Маякшыккан и Долгий.

Ранее на проблему обмеления Каспия указал президент России Владимир Путин. Ученые зафиксировали кратное увеличение береговой линии.