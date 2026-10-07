В Кремле назвали ключевую задачу России в акватории Каспийского моря

«Ключевой задачей, это будет отмечено на выступлении нашего лидера [президента РФ Владимира Путина], является, конечно, сохранение природной среды и обеспечение экологической безопасности в акватории Каспийского моря», — сказал он.

Ушаков ранее назвал приоритетной целью российской внешней политики укрепление связей на пространстве СНГ.

В конце прошлого года в Дагестане на берегу Каспийского моря нашли более 480 мертвых тюленей. До этого в Казахстане на берегу в Тупкараганском районе на берег выбросились 112 каспийских тюленей. Экологи брали пробы морской воды, чтобы установить причины массовой гибели животных.