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    В Кремле назвали ключевую задачу России в акватории Каспийского моря

    Ушаков: Россия стремится сохранить природу и обеспечить экобезопасность Каспия

    Фото: РИА «Новости»

    Россия планирует поддерживать экологическую безопасность в акватории Каспийского моря. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, чьи слова привел ТАСС.

    «Ключевой задачей, это будет отмечено на выступлении нашего лидера [президента РФ Владимира Путина], является, конечно, сохранение природной среды и обеспечение экологической безопасности в акватории Каспийского моря», — сказал он.

    Ушаков ранее назвал приоритетной целью российской внешней политики укрепление связей на пространстве СНГ.

    В конце прошлого года в Дагестане на берегу Каспийского моря нашли более 480 мертвых тюленей. До этого в Казахстане на берегу в Тупкараганском районе на берег выбросились 112 каспийских тюленей. Экологи брали пробы морской воды, чтобы установить причины массовой гибели животных.

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