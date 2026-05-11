На Каспии зафиксировали прирост береговой линии

Специалисты Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН зарегистрировали прирост береговой линии на фоне обмеления Каспийского моря. Об этом со ссылкой на пресс-службу учреждения сообщило РИА «Новости» .

Ученые обратили внимание на увеличение вдвое площади острова Чистой Банки по сравнению с 2019 годом. Это произошло из-за снижения уровня моря и обмеления новых зон с его восточной, западной и южной сторон.

Также специалисты зафиксировали высокую динамику прироста площади острова, который возник на месте банки Тбилиси. Эта территория увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом.

«Очевидно пока одно — уровень моря продолжает падать», — уточнил начальник экспедиции, младший научный сотрудник Каспийского филиала ИО РАН Иван Ермаков.

Ученые изучили донный ландшафт, а также с помощью специальной аппаратуры измерили скорость и направления течения в Северном Каспии.

Ранее в акватории зарегистрировали несколько землетрясений. Их магнитуда составила 3,1 и 3,3.