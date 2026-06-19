На отрезке Волго-Каспийского морского судоходного канала ограничили движение

На отрезке между 151-м и 155-м километрами Волго-Каспийского морского судоходного канала до полуночи 22 июня приостановили проход судов из-за сложных условий навигации. Об этом сообщил Росморречфлот в мессенджере «Макс» .

«В настоящее время на данном участке ведутся интенсивные дноуглубительные работы с привлечением четырех земснарядов высокой производительности», — заявили в ведомстве.

В Росморречфлоте отметили, что все службы перевели в усиленный режим готовности, а мероприятия по дноуглублению проводят непрерывно.

Об окончании работ и возобновлении движения по каналу сообщат дополнительно, но не позже полуночи 22 июня 2026 года. Владельцам судов рекомендовали заранее внести изменения в графики движения.

Ранее правительство урегулировало допуск иностранных судов для работы в российских водах. В список разрешенной деятельности включили каботажные перевозки, подъем затонувших объектов, спасательные операции, подводные работы, исследование дна и добычу ресурсов.