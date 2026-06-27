В России примут меры по борьбе с последствиями обмеления Каспия
Правительство утвердило документ, предусматривающий разработку мер по уменьшению негативных последствий обмеления Каспийского моря. Об этом сообщил ТАСС.
Правительство утвердит комплексную программу, ее выпустят в виде документа.
Специалисты будут изучать колебания уровня Каспия, влияния изменения климата и различных природных и антропогенных факторов на него. Минприроды, другие профильные ведомства и региональные власти займутся разработкой природоохранных и других мер.
Специалисты создадут методику оценки будущих колебаний уровня воды, их влияния на социально-экономическую сферу. Федеральные и региональные власти получат рекомендации по адаптации населения и хозяйства.
Ранее ученые Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН зарегистрировали прирост береговой линии на фоне обмеления Каспийского моря. Они обратили внимание на увеличение вдвое площади острова Чистой Банки по сравнению с 2019 годом.