В России примут меры по борьбе с последствиями обмеления Каспия

Правительство утвердило документ, предусматривающий разработку мер по уменьшению негативных последствий обмеления Каспийского моря. Об этом сообщил ТАСС .

Правительство утвердит комплексную программу, ее выпустят в виде документа.

Специалисты будут изучать колебания уровня Каспия, влияния изменения климата и различных природных и антропогенных факторов на него. Минприроды, другие профильные ведомства и региональные власти займутся разработкой природоохранных и других мер.

Специалисты создадут методику оценки будущих колебаний уровня воды, их влияния на социально-экономическую сферу. Федеральные и региональные власти получат рекомендации по адаптации населения и хозяйства.

Ранее ученые Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН зарегистрировали прирост береговой линии на фоне обмеления Каспийского моря. Они обратили внимание на увеличение вдвое площади острова Чистой Банки по сравнению с 2019 годом.