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    Кремль объявил о рабочей поездке Путина в Туркменистан

    Ушаков: Путин отправится в Туркменистан на саммит глав СНГ 8 и 9 октября

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин отправится с двухдневным рабочим визитом в Туркменистан для участия в заседании Совета глав государств СНА и Каспийском экологическом саммите. Об этом заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

    Он подчеркнул, что визит президента в Туркменистан начнется в ближайший четверг, 8 октября. В первый день у Путина запланирована встреча с президентом принимающей страны — Сердаром Бердымухамедовым.

    «Это будет в первый день, до начала всех мероприятий, то есть 8 октября», — уточнил Ушаков.

    После президент России вместе с лидерами стран СНГ посетит фестиваль национальных блюд и примет участие в официальном приеме с фейерверком.

    Совет глав государств СНГ начнется 9 октября и пройдет в туристической зоне «Аваза».

    «В узком составе планируется вынести три вопроса. Это обмен мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, о председательстве в СНГ в 2027 году и о проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ», — заявил Ушаков.

    Помощник президента России добавил, что после заседания Путин в рамках Каспийского экологического саммита встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также с лидерами Азербайджана и Казахстана Ильхамом Алиевым и Касым-Жомартом Токаевым.

    Ушаков подчеркнул, что главными темами саммита станут сохранение природной среды и экологическая безопасность Каспийского моря.

    В конце сентября президент России Владимир Путин заявил, что намерен посетить ноябрьский саммит АТЭС в Китае. Глава государства подчеркнул, что окончательное решение о поездке он примет, исходя из положения дел в России. Путин подчеркнул, что встреча лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества — это большое и серьезное мероприятие и посетить его полезно.

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